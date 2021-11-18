 

Таран: Почитайте отчет Bellingcat. Наши спецслужбы очень крутые. Когда-то о спецоперации по задержанию вагнеровцев снимут фильм. А еще будет суд

18.11.2021, 18:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Почитайте полный отчет Bellingcat. Наши спецслужбы очень крутые. Когда-то о спецоперации по задержанию вагнеровцев снимут фильм. И он будет не хуже, чем фильмы о спецслужбах США и Израиля. Верю, что кроме фильма будет и суд. Расследование четко указывает, кто давал команду на срыв спецоперации.

А пока власть благодаря на 100% “своим прокурорам” безнаказанно лжет:

1. Зеленский говорит, что ничего не знал о спецоперации. Знал! С момента активной фазы ему докладывали о каждом ее шаге.

2. Зеленский заявлял, что за спецоперацией стояли другие страны, которые хотели подставить Украину. Неправда! Спецоперацию разрабатывали в Украине – руками наших ГУР и СБУ.

3. У Зеленского заявляли, что США были непричастны к спецоперации. Неправда! Другое расследование CNN подтвердило, что США были “в курсе” с самого начала.

4. Власти утверждают, что срыв был из-за “агента ФСБ”. Ложь! В России и Беларуси ничего не знали о спецоперации до тех пор, пока Ермак/Зеленский не дали указание на ее срыв.

5. Ложь ВСК имени Безуглой – это вообще отдельная тема. “Отбеливание” Зеленского руками его парламентских “слуг” также должно когда-то иметь уголовные последствия.

Позорное поведение команды Зеленского подрывает основы национальной безопасности страны и разрушает доверие к Украине международных партнеров. В парламенте должна быть создана настоящая временная следственная комиссия, которая проведет профессиональное и объективное расследование всех обстоятельств срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК “Вагнер”. Материалы этой комиссии могут стать материалом для следующих уголовных дел по ст. 111 (государственная измена).

Источник: Sergiy Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Грузия сообщила о начале совместных с США военных учений

03.12 / Небензя назвал войну на Донбассе политическим конфликтом России и Украины – украинская делегация в ТКГ

14.09 / СБУ заблокировала провайдера, который предоставлял бесплатный интернет для ОРЛО

17.09 / Глава Бюро экономической безопасности заявил, что у него есть вопросы к целесообразности 70% обысков

05.11 / Ученые разработали механизм ликвидации старых клеток в организме

25.06 / Беременная Осадчая показала сильно подросший живот

23.03 / Ракету из Газы выпустили по израильскому городу во время визита Нетаньяху

31.10 / “Мама чертей”. Обладательница самого большого бюста Украины Кузнецова нарядилась в Малефисенту и оголила грудь

26.03 / СБУ разоблачила подпольное производство спирта под видом антисептиков

24.04 / Spectator – у ядерных держав США и России не может быть другого выбора, кроме диалога

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика