Таран: Почитайте отчет Bellingcat. Наши спецслужбы очень крутые. Когда-то о спецоперации по задержанию вагнеровцев снимут фильм. А еще будет суд

Почитайте полный отчет Bellingcat. Наши спецслужбы очень крутые. Когда-то о спецоперации по задержанию вагнеровцев снимут фильм. И он будет не хуже, чем фильмы о спецслужбах США и Израиля. Верю, что кроме фильма будет и суд. Расследование четко указывает, кто давал команду на срыв спецоперации.

А пока власть благодаря на 100% “своим прокурорам” безнаказанно лжет:

1. Зеленский говорит, что ничего не знал о спецоперации. Знал! С момента активной фазы ему докладывали о каждом ее шаге.

2. Зеленский заявлял, что за спецоперацией стояли другие страны, которые хотели подставить Украину. Неправда! Спецоперацию разрабатывали в Украине – руками наших ГУР и СБУ.

3. У Зеленского заявляли, что США были непричастны к спецоперации. Неправда! Другое расследование CNN подтвердило, что США были “в курсе” с самого начала.

4. Власти утверждают, что срыв был из-за “агента ФСБ”. Ложь! В России и Беларуси ничего не знали о спецоперации до тех пор, пока Ермак/Зеленский не дали указание на ее срыв.

5. Ложь ВСК имени Безуглой – это вообще отдельная тема. “Отбеливание” Зеленского руками его парламентских “слуг” также должно когда-то иметь уголовные последствия.

Позорное поведение команды Зеленского подрывает основы национальной безопасности страны и разрушает доверие к Украине международных партнеров. В парламенте должна быть создана настоящая временная следственная комиссия, которая проведет профессиональное и объективное расследование всех обстоятельств срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК “Вагнер”. Материалы этой комиссии могут стать материалом для следующих уголовных дел по ст. 111 (государственная измена).

Источник: Sergiy Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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