“Со временем только красивее”. 55-летняя Ольга Сумская похвасталась пышным бюстом

“Мои такие разные, но незабываемые и яркие 25 лет на украинском ТВ”, – подписала фото 55-летняя актриса и поздравила сотрудников телевидения и радиовещания с профессиональным праздником.

Пост Сумской набрал больше 12 тыс. лайков и свыше 200 комментариев.

“Мне кажется, со временем вы только красивее. Сейчас просто очаровательны, очень хороши”, – написала под постом nadiafediv01.

“Невероятная!” – считает sobol.0207.

“Оля, все такая же яркая”, – прокомментировал troshin9215.

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Контекст:

Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она дебютировала на экране в 1983 году в фильме “Вечера на хуторе близ Диканьки”. Большую популярность актрисе принесла главная роль в телесериале “Роксолана” (1996–2003).

Актриса замужем за актером Виталием Борисюком. Они поженились в 1996 году. У пары есть дочь Анна (2002). Борисюк – второй муж Сумской. С первым мужем, актером Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у актрисы есть дочь Антонина Паперная (1990).

В мае 2021 года, по случаю серебряной свадьбы, Сумская и Борисюк повторно сочетались браком. Они живут вместе 30 лет, но расписались 25 лет назад.

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