 

“ПриватБанк” предупреждает о новых схемах мошенников под видом выплат за вакцинацию от COVID-19

18.11.2021, 18:42, Новости дня
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“Выплата COVID-19 – такую новую схему придумали изобретательные мошенники. Вам приходит сообщение о выплате на несколько тысяч гривен. Все, что нужно сделать, – перейти по ссылке и заполнить личные данные и реквизиты банковских карт. Пожалуйста, не ведитесь на эти уловки!” – предостерегают клиентов в “ПриватБанке”.

Пресс-секретарь “ПриватБанка” Олег Серга опубликовал в Facebook фото сообщения, которое мошенники распространяют среди клиентов учреждения. В нем неизвестные предлагают получить “выплату COVID-19” в размере 7 тыс. грн.

В “ПриватБанке” отмечают, что ни в коем случае нельзя переходить по подозрительным ссылкам из сообщений и указывать свои личные данные и данные банковской карты.

Контекст:

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату по 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19.

Позже стало известно, что тысячу гривен, которые Зеленский обещал всем украинцам, вакцинированным двумя дозами против коронавируса, не дадут наличными. Деньги можно будет потратить на определенный перечень услуг, что поможет поддержать бизнес в условиях пандемии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что выплату анонсированной президентом Украины Владимиром Зеленским 1 тыс. грн для полностью вакцинированных против COVID-19 профинансируют сами украинцы, которые выплачивают налоги.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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