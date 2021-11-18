УДАР Виталия Кличко: Отложить законопроект о столице недостаточно, он должен быть снят с рассмотрения

“УДАР Виталия Кличко” благодарит народных избранников, которые отказались предавать интересы своих избирателей и проявили достойную гражданскую позицию. Закон о столице должен быть окончательно снят с рассмотрения и существенно доработан. Его нельзя принимать до получения положительных выводов Совета Европы и Венецианской комиссии. Столица Украины должна развиваться по европейским нормам. Только киевляне и избранные ими органы местного самоуправления имеют право определять, каким быть Киеву”, – сказано в заявлении.

В политической силе также поблагодарили киевлян, которые выразили свое негативное отношение к законопроекту.

“Надеемся, власти хватит мужества признать свои ошибки и не настаивать на рассмотрении закона, который вредит интересам Киева и киевлян, – отметили в партии УДАР.

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В июле 2019 года в ходе встречи с Кличко президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы КГГА. 4 сентября Кабинет Министров согласовал увольнение Кличко с поста главы КГГА, но это решение не было утверждено президентом.

Верховная Рада 3 октября 2019 года, более двух лет назад, приняла в первом чтении законопроект №2143-3 “О городе Киеве – столице Украины”. Он предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который “будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти”.

20 октября парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о столице во втором чтении и в целом.

“Новый закон о столице, если его принимать, не должен нарушать конституционные права жителей столицы и принципы местного самоуправления”, – заявил в октябре Кличко. Он направил текст законопроекта о столице №2143-3 на рассмотрение Венецианской комиссии и Совета Европы.

18 ноября в повестке дня Верховной Рады Украины стояло рассмотрение законопроекта “О городе Киеве – столице Украины”, его планировали принимать по спецпроцедуре – без возможности обсуждения каждой поправки.

Член комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, нардеп от “Слуги народа” Виталий Безгин сообщил агентству “Интерфакс-Украина” 18 ноября, что после переговоров руководителей фракций и групп вопрос отложили, и Рада рассмотрит проект закона на следующей пленарной неделе без применения специальной процедуры.

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