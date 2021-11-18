Вирусолог объяснил, кто выиграет от введения QR-кодов

Введение QR-кодов поможет дополнительно защитить законопослушных граждан, которые позаботились о своем здоровье, считает врач-инфекционист, членкор РАН Александр Горелов.

По словам эксперта, получив QR-код и попав в общественное пространство или в самолет, такой житель будет находиться в сравнительно безопасной среде, то есть вокруг него будут люди, уже имеющие иммунитет, информирует «Life.ru».

«Человек окажется в безопасной группе, а в той ситуации, если даже после вакцинации он заболевает, то у него меньше вирусная нагрузка, меньше вирус размножается и он меньшее количество людей может заразить, даже находясь в одном помещении. Поэтому он будет выделять, может быть, к примеру, 100 или 200 вирусных частиц, у него ПЦР будет положительный, а для того, чтобы заболеть, доза нужна в тысячу вирусных частиц», – отметил вирусолог.

Ранее вирусолог раскритиковал предложения выдавать QR-коды при наличии антител.