Немецкий политолог: Поляки ругают Россию, чтобы сгладить вину перед ЕС

Антироссийской риторикой поляки решают и свои краткосрочные вопросы, поскольку сами находятся под европейскими санкциями, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток – 2» «ради мира».

«В немецком языке есть выражение «холодный кофе», которое используется, когда пережевывают старую жвачку или слушают заезженную пластинку. Заявление Моравецкого похоже именно на это. Причем в данном случае Польша пользуется аргументацией экс-президента США Дональда Трампа, к которой уже давно никто не прислушивается. Но Варшава не упускает случая подогреть конфликт с Россией. Только зачем ей это? Ведь РФ всегда отвечает на такие выпады. Так что Польша играет с огнем», – считает германский политолог Александр Рар.

Эксперт указал на сходство заявлений Польши и Украины в отношении России. «Только дипломатическое поведение и мышление Киева находится на порядок ниже, чем у Варшавы. Там вообще истерика. Для Украины главное – испортить имидж РФ на международной арене. Но проблема в том, что Украина не член НАТО и ЕС, а Польша входит во все евроатлантические структуры, и в этом плане своей целенаправленной антироссийской политикой она может многое испортить», – полагает Рар.

«Раньше я думал, что причины такого настроя Польши в отношении РФ связаны с периодом коммунизма, за который она хочет отомстить. Но текущая ситуация наталкивает на мысль о том, что Варшава имеет более глубокие исторические комплексы и болезни, – рассуждает собеседник. – Это не только месть за коммунизм, но еще и за разделы Речи Посполитой в XVIII веке».

«Другая причина заключается в том, что в самой Европе есть разные концепции развития отношений с Россией. Немецко-французская концепция основана на всеобъемлющем сотрудничестве с Россией. А Польша, Великобритания и США отстаивают идею строительства общеевропейского пространства без России, но с привлечением Украины, – отметил политолог. – Кроме того, с помощью антироссийской риторики поляки решают и свои краткосрочные вопросы, поскольку они сами находятся под европейскими санкциями за нарушение политики ценностей. Соответственно, сейчас они пытаются вылезти из роли провинившегося члена ЕС и стать чуть ли не героем, так как «защищают» Европу от российской «агрессии».

Эксперт также отметил, что поляки за глаза многое припоминают и Германии, но не станут ничего говорить публично, потому что рискуют потерять большой кошелек Европы. «Во многом от немцев зависит и финансовое благополучие Польши, и ее влияние внутри ЕС», – резюмировал Рар.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию отказаться от запуска газопровода «Северный поток – 2» «ради мира». «Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения», – сказал Моравецкий в интервью газете Bild. Также польский премьер обратился к возможному канцлеру ФРГ, лидеру социал-демократов Олафу Шольцу. «Северный поток – 2» должен быть остановлен», – заключил политик. Позже сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась заявил, что РФ может добиться сертификации «Северного потока – 2», если разделит газопровод на две части.

Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2». В Кремле исключили связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией «Северного потока – 2». Между тем стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов в среду растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за тысячу кубометров.