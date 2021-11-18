 

Более 1600 деревьев и кустарников высадили вдоль Алтуфьевского шоссе

18.11.2021, 18:30, Разное
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Этой осенью и в начале зимы на улицах Москвы и вдоль вылетных магистралей высадят свыше 16 тысяч деревьев и кустарников. Зеленые насаждения очень нужны быстрорастущему мегаполису, ведь они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, а также просто украшают город.

Недавно вдоль Алтуфьевского шоссе от станции метро “Владыкино” до МКАД высадили более 1,6 тысячи взрослых деревьев и кустарников. Новые растения появились и на рядом находящейся улице Милашенкова.

Алтуфьевское шоссе является достаточно загруженной магистралью, проходящей через несколько столичных районов. Вдоль таких дорог высаживают деревья с густой кроной, которые быстро адаптируются к условиям мегаполиса, не боятся ветров и морозоустойчивы.

На участке Алтуфьевского шоссе появились 20-летние липы высотой примерно семь метров, декоративные яблони разных сортов – до трех метров, а также 12-летние рябины – до четырех метров. Также высадили 18-летние остролистные клены с шаровидной кроной.

Специалисты работали на магистрали поздно вечером и ночью, чтобы не доставлять неудобства автомобилистам. Снимки озелененных участков появились на официальном сайте мэра Москвы.

Перед тем, как высаживать растения на улицах Москвы, специалисты выращивают их в питомниках. Деревья и кустарники пересаживают каждые три-четыре года. Так формируется устойчивая корневая система. Для высадки подготавливаются ямы с плодородным грунтом, на дне – дренажный слой. Стволы укрывают тростниковой оплеткой, защищая таким образом от механических повреждений.

Ранее сообщалось, что
87 деревьев и более 40 кустарников высадили на Балаклавском проспекте – от Севастопольского проспекта до Керченской улицы. Дорогу украсили липами и сиренью.

“Дни.ру” также писали и о растениях, недавно появившихся на Ленинградском шоссе. Там высадили почти 500 деревьев и больше трех тысяч кустарников. Однако работы продолжаются. До конца 2021 года там появится в общей сложности свыше 800 новых деревьев и почти 3,9 тысячи кустарников.

До зимы новые растения украсят Ломоносовский и Мичуринский проспекты, Большую Черкизовскую улицу, а также территории возле транспортно-пересадочного узла “Лефортово”.



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