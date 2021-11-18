Интерактивная карта для поиска появилась в сервисе “Библиотеки Москвы”

Для доступа к сервису нужно зайти на портал mos.ru, перейти в раздел “Услуги”, затем в категорию “Культура, спорт, отдых”, после чего кликнуть на тему “Культура” и выбрать “Библиотеки Москвы. Сервис поиска и бронирования книг”.

В сервисе можно найти конкретное издание по автору и названию, по номеру серии и издательству. Также он показывает библиотеки, расположенные ближе всего к дому, месту учебы или работы пользователя.

На интерактивной карте сервиса отмечено 400 библиотек Москвы. Можно выбрать определенные параметры – соответствующие им читальни будут отмечены на карте синими значками с указанием адреса.

Для поиска книги нужно ввести в поисковой строке название фамилии автора и другие данные. Сервис покажет библиотеки, где доступно интересующее издание.

Книгу можно забронировать. Для этого нужно выбрать библиотеку и издание и нажать соответствующую кнопку. Сервис покажет детализацию, уточнит количество экземпляров.

Кроме того, сервис “Библиотеки Москвы” предлагает готовые подборки. Они рассчитаны на детей и взрослых и обновляются каждый месяц.

Цифровизация упростила поиск и получение книг, отметил глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. Он напомнил, что с начала 2021 года все библиотеки подключены к единому читательскому билету, который открывает доступ к фонду с более чем 14 миллионами изданий.

“А в апреле на mos.ru запустили сервис для онлайн-бронирования книг “Библиотеки Москвы”, так что больше не нужно тратить время, достаточно просто прийти и забрать готовый заказ”, – отметил Лысенко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин представил новую концепцию московских библиотек. Традиционные книгохранилища превращаются в открытые общественные пространства.