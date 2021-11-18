Специалисты Apple сообщили о решении проблемы с разрывом связи в iPhone 12 и iPhone 13

Как сообщили в компании Apple, ранее замеченную проблему, которая выражалась в разрывах связи при использовании смартфонов iPhone двенадцатого и тринадцатого поколений, удалось решить.

Для владельцев гаджетов, которые столкнулись с данной проблемой, нужно всего лишь установить новый пакет обновлений iOS 15.1.1. А нем и содержатся соответствующие программные исправления.

Патч является дополнением к ранее выпущенному пакету iOS 15.1, который, напомним, был представлен разработчиком совсем недавно. Дополнение «весит» очень мало, и скачать его легко, следуя инструкциям на сайте компании Apple. Загрузка и установка происходит на бесплатной основе. Искать патч нужно через «Настройки».