 

Опубликованы данные о новом смартфоне Samsung Galaxy A73

18.11.2021, 18:16, Новости дня
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Как сообщили представители корейской компании Samsung, в будущем году на рынок они собираются выпустить 52 новые модели различных электронных устройств. Информацию об одной из новинок – смартфоне Galaxy A73 – уже опубликовали в сети.

В частности, из официального источника стало известно об AMOLED экране с диагональю 6,7 дюйма. Здесь частота кадров будет обеспечена на уровне 120 Гц, что воспринимается уже как стандартный показатель для смартфона среднего уровня.

Главный датчик в основном блоке камер обеспечит разрешение 108 Мп, отмечает источник. А больше информации представители компании Samsung пообещали сообщить уже во время презентации или накануне ее. Кстати, и дата данного мероприятия пока не названа.



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