Ученые: Частое употребление яиц приводит к преждевременной смерти

Ученые из США призвали не есть слишком много яиц. Чрезмерное потребление данного продукта может привести к преждевременной смерти.

Миллионы людей по всему миру считают, что яйца представляют собой безопасную альтернативу белку из обработанного мяса. В то же время исследователи имеют свое мнение на данный счет. Они заявили, что желток может содержать в себе очень много холестерина. В исследовании приняли участие 29 тысяч жителей США, их средний возраст составил 51,6 года. За состоянием здоровья испытуемых авторы научной работы наблюдали 17,5 лет.

Ученые анализировали пищевые привычки участников, их показатели здоровья. За время проведения исследования 5400 человек столкнулись с патологиями сердечно-сосудистого характера, 6132 человека скончались в результате наступления естественной смерти в течение 20-ти лет после начала наблюдений.

Ученые узнали, как на здоровье отражается чрезмерное употребления яиц. Частое включение в рацион желтка приводит к закупорке сосудов, инсульту или же атеросклерозу. Кроме этого, при отсутствии физической активности употребление большого количество яиц негативно влияет на сердечную мышцу.

Источник: inosmi.ru