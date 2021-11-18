 

Ученые предложили искать инопланетян в ДНК человека

18.11.2021, 17:56, Разное
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Ученые из Казахстана считают, что инопланетян нужно искать в ДНК человека. Исследователи уверены, что удастся найти ключ ко многим фундаментальным секретам.
Существует мнение, что люди представляют собой продукт экспериментов, проведенных инопланетянами сотни миллионов лет назад. Подобную позицию разделял ученый Френсис Крик, который открыл ДНК-последовательность.

Многим стало интересно, откуда у научных сотрудников и вовсе появились подобные предположения. В ходе проведения исследования они провели анализ ДНК на предмет присутствия математических последовательностей. В результате специалисты выяснили, что макромолекула может представлять собой так называемый ансамбль идеографических и арифметических паттернов. Еще больше авторы исследования удивились, когда выявили существование возможности выполнения логических преобразований, их системность и максимальную точность. Интересным является и тот факт, что в ДНК несколько раз повторяется паттерн «37».

Ученые не называют все это случайностью. Число соответствует температуре человека в десятичной системе исчисления. Существует предположение, что в данном паттерне кроется тайный знак. На него необходимо обратить внимание в ходе проведения научной работы в дальнейшем. Сами по себе исследования в этом направлении длятся уже почти 8 лет.

Источник: itcrumbs.ru



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