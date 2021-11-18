 

“Можно яркие шапки, шарфы, зонты и куртки”. Украинцам пообещали мокрый снег и дождь

18.11.2021, 17:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“19 ноября, День работников гидрометеорологической службы, погода решила отметить так, как она это понимает лучше всего – ярко очерченными метеоявлениями. Мокрый снег – не повсюду. Он будет выпадать в Сумской области, местами в Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской областях и в Карпатах. Дождь придет в южную часть Украины во второй половине дня или вечером”, – рассказала Диденко.

В Донецкой и Луганской областях – без существенных осадков. Ветер на западе и севере Украины завтра усилится. После холодной ночи немного потеплеет: до +2…+8 °С. В Киеве завтра пройдут дожди.

20–21 ноября потеплеет на несколько градусов. В начале следующей недели снова похолодает, а к следующим выходным опять станет тепло, прогнозирует синоптик.

“Поэтому держите крепко головы в равновесии всеми умными и приятными способами – общением с хорошими людьми, душевными фильмами, профилактикой здоровья, не забывайте общипывать сухие листики на калачиках, еще раз вспомните, поменяли ли вы резину на колесах, одевайтесь соответственно погоде. Завтра можно праздничные, яркие шапки, шарфы, зонты и куртки – завтра праздник”, – посоветовала Диденко.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/5087820047914599

Контекст:

Осень 2021 года в Украине будет очень сухой, вероятны ранние заморозки, сообщал Украинский гидрометеорологический центр. В Северной Европе, Великобритании, Скандинавии, Эстонии и в западной части России ожидается больше облачных, дождливых дней, в сентябре будет прохладно, однако относительно тепло в ноябре.

Среднемесячная температура ноября в Украине составляет 0…-4 °С, в Закарпатье и на юге страны местами +5…+9 °С.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.11 / Трек alyona alyona о насилии над женщинами записали на языке жестов. Видео

12.11 / США, Британия и страны ЕС пригрозили «режиму Лукашенко» санкциями

21.09 / Украина получила 159 тыс. вакцины от коронавируса CoronaVac в рамках COVAX

04.09 / Шкарлет ошибся, отвечая на вопрос, сколько в Украине учителей. В Раде премьера призвали искать нового министра

13.06 / Украинка Людмила Киченок стала победительницей парного разряда турнира WTA в Бирмингеме

10.02 / Бутусов: Возле блокпоста, где часовой стрелял по машине, недавно один из командиров заставил таксиста выпить водку, которую тот вез на передовую

13.08 / Санкционные угрозы США вызвали беспокойство у немецких партнёров «Северного потока — 2»

13.04 / США назвали Россию своим главным соперником в космосе

02.10 / Психотерапевт допустил связь покончившей с собой нижегородской журналистки с сектой

11.09 / Богдан: Зеленский искренне хотел назначить Тигипко премьером

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика