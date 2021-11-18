“Можно яркие шапки, шарфы, зонты и куртки”. Украинцам пообещали мокрый снег и дождь

“19 ноября, День работников гидрометеорологической службы, погода решила отметить так, как она это понимает лучше всего – ярко очерченными метеоявлениями. Мокрый снег – не повсюду. Он будет выпадать в Сумской области, местами в Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской областях и в Карпатах. Дождь придет в южную часть Украины во второй половине дня или вечером”, – рассказала Диденко.

В Донецкой и Луганской областях – без существенных осадков. Ветер на западе и севере Украины завтра усилится. После холодной ночи немного потеплеет: до +2…+8 °С. В Киеве завтра пройдут дожди.

20–21 ноября потеплеет на несколько градусов. В начале следующей недели снова похолодает, а к следующим выходным опять станет тепло, прогнозирует синоптик.

“Поэтому держите крепко головы в равновесии всеми умными и приятными способами – общением с хорошими людьми, душевными фильмами, профилактикой здоровья, не забывайте общипывать сухие листики на калачиках, еще раз вспомните, поменяли ли вы резину на колесах, одевайтесь соответственно погоде. Завтра можно праздничные, яркие шапки, шарфы, зонты и куртки – завтра праздник”, – посоветовала Диденко.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/5087820047914599

Контекст:

Осень 2021 года в Украине будет очень сухой, вероятны ранние заморозки, сообщал Украинский гидрометеорологический центр. В Северной Европе, Великобритании, Скандинавии, Эстонии и в западной части России ожидается больше облачных, дождливых дней, в сентябре будет прохладно, однако относительно тепло в ноябре.

Среднемесячная температура ноября в Украине составляет 0…-4 °С, в Закарпатье и на юге страны местами +5…+9 °С.

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