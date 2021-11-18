В лесу на границе Польши и Беларуси погиб годовалый ребенок мигрантов

Около двух часов ночи спасатели получили сообщение о том, что в лесу находится человек, которому нужна помощь, говорится в сообщении.

На месте происшествия они обнаружили обезвоженного и голодного мужчину с сильной болью в животе.

“Кроме него, в помощи нуждалась и сирийская пара. У мужчины была рваная рана руки, а у женщины – колотое ранение в голень. Их годовалый ребенок умер в лесу”, – сообщили спасатели.

По их данным, сирийцы бродили в лесу полтора месяца.

Председатель правления мусульманской религиозной общины Бохоники Мацей Щеснович сообщил, что за все время миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси погибли 11 человек, передает телеканал Polsat News. Смерть годовалого ребенка увеличила цифру до 12 человек.

M * ody m * czyzna mia * silny ból podbrzusza. By * g * odny i odwodniony. Oprócz niego pomocy potrzebowa * o syryjskie ma * e * stwo. M * czyzna mia * szarpan * ran * r * ki, a kobieta ran * k * ut * podudzia. Ich roczne dziecko zmar * o w lesie.

Interwencja zako * czy * a si * o 6:04. https://t.co/45ZfAPpqfP

— RatownicyPCPM (@RatownicyPCPM) November 18, 2021

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

14 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что на территории Беларуси находится около 16 тыс. нелегальных мигрантов.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

В связи с увеличением количества мигрантов на границе Беларуси и Польши министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.

15 ноября Совет Евросоюза принял решение ужесточить санкции против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса в Европе.

Главы МИД стран “Большой семерки” осудили действия Минска по организации кризиса с мигрантами. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном 18 ноября на сайте правительства Великобритании.

—