 

“Смотри глубже”. alyona alyona в кружевном белье снялась в откровенной позе

18.11.2021, 17:48, Новости дня
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Артистка позирует перед зеркалом, сидя на полу с разведенными ногами.

“Смотри глубже”, – подписала она снимок.

Певица объяснила, что посвятила пост подросткам, которые обмениваются откровенными фото в сети. По мнению артистки, опубликовавшей свое откровенное фото, голые снимки – не лучший способ понравиться.

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Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Контекст:

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в городе Капитановка Кировоградской области. До начала музыкальной карьеры работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

12 мая 2021 года певица стала “Лучшей исполнительницей” по версии украинской музыкальной премии YUNA.

14 февраля 2021 года alyona alyona сообщила, что состоит в отношениях, но не показала своего избранника, а в начале осени заявила, что они с возлюбленным будут жить вместе.

alyona alyona некоторое время скрывала лицо и имя своего бойфренда, объясняя тем, что он сам избегает публичности, поскольку не хочет, чтобы его упрекали в использовании ее имени ради популярности.

В конце сентября певица перестала скрывать возлюбленного, появившись вместе с ним на светском мероприятии. Избранником артистки оказался рэпер Yoxden.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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