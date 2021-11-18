 

В Раде снова задымился пульт для голосования одного из нардепов. Видео

18.11.2021, 17:48, Новости дня
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Из-за этого в заседании объявили перерыв . 

Как рассказал в Telegram глава парламентской фракции Ярослав Железняк, проблема возникла с пультом нардепа от фракции “Слуга народа” Артема Нагаевского. Он опубликовал видео инцидента. 

Также видео, снятое с другого ракурса, обнародовал нардеп от “Слуги народа” Качура. 

Он написал, что пульт плавился, а нардеп от “Слуги народа” Егор Чернев потушил его.

Через некоторое время после инцидента нардепы вернулись в зал, Железняк заявил, что в зале сейчас тяжело находиться и “стоит запах”. Он предложил закрыть внеочередное заседание, предложение поддержали представители “Европейской солидарности” и “Батьківщини”. 

Спикер Рады Руслан Стефанчук поддержал эту инициативу, парламентарии завершили рассмотрение законопроект о кредитных союзах (его не приняли и направили на повторное второе чтение). Но инициативу поддержали 205 нардепов и решение не приняли. Его еще раз поставили на голосование, в Раде набралось 240 голосов, заседание закрыли.  


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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