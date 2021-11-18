 

Путин призвал МИД добиваться гарантий безопасности для РФ в отношениях с Западом

18.11.2021, 17:42, Новости дня
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Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеПрезидент РФ Владимир Путин на коллегии МИД РФ сообщил о необходимости добиваться предоставления РФ серьезных долгосрочных гарантий безопасности.

«Нужно уже обязательно ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления РФ серьезных долгосрочных гарантий безопасности. Потому что просто так существовать и думать о том, что там завтра может произойти, РФ не может», – обратился он к министру внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову. Глава государства говорил об отношениях с НАТО, передает РИА «Новости».

Ранее Путин на коллегии МИД РФ заявил, что в задачи российского МИД входят вопросы упрощения процедур приема соотечественников в российское гражданство.



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