Путин призвал МИД добиваться гарантий безопасности для РФ в отношениях с Западом

Президент РФ Владимир Путин на коллегии МИД РФ сообщил о необходимости добиваться предоставления РФ серьезных долгосрочных гарантий безопасности.

«Нужно уже обязательно ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления РФ серьезных долгосрочных гарантий безопасности. Потому что просто так существовать и думать о том, что там завтра может произойти, РФ не может», – обратился он к министру внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову. Глава государства говорил об отношениях с НАТО, передает РИА «Новости».

Ранее Путин на коллегии МИД РФ заявил, что в задачи российского МИД входят вопросы упрощения процедур приема соотечественников в российское гражданство.