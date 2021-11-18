Победителям «Большой перемены» продолжат экспедиции на Северный полюс

Для победителей конкурса «Большая Перемена» будут продолжены путешествия на Северный полюс и запланированы новые железнодорожные маршруты через всю страну. Об этом было заявлено в ходе первого заседания наблюдательного совета АНО «Большая Перемена», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

«У нас действительно сформировалось целое сообщество учителей, сегодня на платформе «Большой перемены» 124 тысячи педагогов, которые активно участвуют в жизни проекта и развивают его ценности. Также сформировалось целое сообщество родителей, во многих школах создаются клубы «Большой перемены», в регионах появляются сообщества и координаторы. А самое главное, дети и взрослые становятся соавторами этого проекта, и это очень важно сохранить», – сказал в своем выступлении первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он стал председателем наблюдательного совета АНО «Большая Перемена».

В состав совета вошли также министр просвещения РФ Сергей Кравцов, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, председатель правления Сбербанка Герман Греф, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, гендиректор РЖД Олег Белозеров, гендиректор VK Борис Добродеев, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, гендиректор общества «Знание» Максим Древаль, народный артист РФ Владимир Машков и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров заявил, что конкурс не стоит на месте, он активно развивается: «Например, в этом году, помимо старшеклассников, участвовать в нем смогли школьники 5-7 классов, а также студенты коллежей и техникумов. Также конкурсанты получили возможность отправиться в туристические поездки по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Важно, что активную работу в развитии «Большой перемены» принимают сами участники конкурса, они высказывали свои предложения и на первом заседании Наблюдательного совета конкурса. Уверен, что совместными усилиями проект будет становиться все ярче и интереснее».

О проекте «Путешествие мечты» от Москвы до Владивостока и от Владивостока до Москвы, в которое отправились 300 победителей, рассказал генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров. Он предложил организовать подобное путешествие для школьников вместе с родителями, но только уже по новым маршрутам, например Санкт-Петербург – Владивосток.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев выступил с предложением продолжить проведение научных экспедиций для участников «Большой перемены». В августе победители конкурса «Ледокол знаний» отправились в путешествие к Северному полюсу на атомном ледоколе и продолжают сотрудничество с госкорпорацией в качестве амбассадоров. «Мы развиваем практики работы с подрастающим поколением – старшеклассниками и студентами младших курсов. В этом году специально для этих целей был создан юниорский совет Госкорпорации «Росатом». Мы пригласили ребят на отраслевой чемпионат AtomSkills и делаем их амбассадорами атомной промышленности. Активнейшую роль в совете играют именно победители «Большой перемены». Я уверен, это поможет нам, в том числе в формировании корпоративной культуры, а молодому поколению даст понимание стратегических целей и задач отрасли. Потому что мы должны двигаться в будущее с поправками и ориентиром на тех, кому сегодня 16-17 лет», – сообщил он.

Руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева подчеркнула, что большинство планов, которые обсуждались с организаторами конкурса и партнерами на предыдущих встречах, уже реализованы, и оценила новый формат вовлечения педагогов в сообщество: «Дело не в деятельности образовательного модуля и программы конкурса, а в его содержании, в его формате. Очень важно, когда педагог видит в таком результате свою реализацию. Я рада, что все наши значимые результаты детально обсуждаются партнерами. Это значит, что мы можем дальше с ними работать на разных площадках. А самое главное, с участием выпускников всех наших программ».

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия – страна возможностей» и Российское движение школьников. Финал последнего конкурса «Большая перемена» завершился в 13 ноября в МДЦ «Артек». Победителями стали 300 учеников 11 класса и 300 учеников 9-10 классов.