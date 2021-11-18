 

Вышел новый смартфон ZTE с оперативной памятью 18 Гб

18.11.2021, 17:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Не так давно 18 Гб были бы неплохим показателем для основного накопителя смартфона. Теперь же этот объем удерживается в оперативной памяти мобильного гаджета Axon 30 Ultra Space Edition, представленного сотрудниками компании ZTE.

Рыночный дебют данного гаджета намечен на 25 ноября, сообщают в компании. На сегодня уже известно, что смартфон данный модели выйдет с экраном на 6,67 дюйма, на котором будет обеспечено отображение картинки на уровне Full HD+. Частота смена кадров – 144 Гц.

Главные свои преимущества смартфон получил благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 888, в котором содержится 8 ядер. Связь 5G обеспечена модемом Snapdragon X60. Также в конструкции использован графический ускоритель Adreno 660.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / “Украина победила Мордор”. Суд отказал Медведчуку в иске к Шкиряку о защите чести и достоинства

29.01 / “Я могу ее назвать моей второй мамой!”. Успенская показала свою родственницу

10.07 / Тихановская: Да, окно возможностей в Беларуси небольшое

04.10 / CNBC – Facebook, Instagram и WhatsApp одновременно вышли из строя

29.08 / Украинцы за день завоевали на Паралимпиаде девять медалей, по их числу Украина четвертая

01.01 / В России опубликовали новогоднее обращение Невладимира Невладимировича Непутина. Видео

17.07 / Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах

06.10 / В Кремле не увидели связи между ЧП в Норильске и на Камчатке

15.09 / «Спутник лайт» одобрили в Иране

25.11 / Зеленский намерен уволить Кучера с поста главы Харьковской ОГА – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика