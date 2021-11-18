Вышел новый смартфон ZTE с оперативной памятью 18 Гб

Не так давно 18 Гб были бы неплохим показателем для основного накопителя смартфона. Теперь же этот объем удерживается в оперативной памяти мобильного гаджета Axon 30 Ultra Space Edition, представленного сотрудниками компании ZTE.

Рыночный дебют данного гаджета намечен на 25 ноября, сообщают в компании. На сегодня уже известно, что смартфон данный модели выйдет с экраном на 6,67 дюйма, на котором будет обеспечено отображение картинки на уровне Full HD+. Частота смена кадров – 144 Гц.

Главные свои преимущества смартфон получил благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 888, в котором содержится 8 ядер. Связь 5G обеспечена модемом Snapdragon X60. Также в конструкции использован графический ускоритель Adreno 660.