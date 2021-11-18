 

За 40 дней продано 100 000 умных часов DIZO Watch 2

18.11.2021, 17:22, Новости дня
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Новая модель умных наручных часов DIZO Watch 2 была представлена еще в сентябре на территории Индии. Чуть позже источники в компании-производителе сообщили, что за первые 15 дней после открытия продаж ушло 50 тысяч экземпляров.

Это был неплохой результат, который обещал хороший коммерческий успех устройству. Но только теперь дилерам удалось удвоить эту цифру. Итак, к ноябрю продано 100 000 DIZO Watch 2. Много это или мало?

Как поясняют эксперты, во-первых, следует иметь в виду, что опубликованные данные касаются не двух с половиной месяцев, как можно подумать, а всего лишь 40 дней. Во-вторых, замедление продаж после первой волны является нормальной рыночной ситуацией. Поэтому оценка популярности гаджета не может быть низкой.



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