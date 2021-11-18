Названы продукты, повышающие риск смертельного диабета

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18.11.2021, 17:02, Разное
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Медики назвали продукты, употребление которых повышает риск смертельного сахарного диабета. Существуют определенные факторы риска заболевания. Среди них присутствует неправильное питание.
Употребление продуктов с высоким содержанием добавленного сахара способствует ожирению. Оно, в свою очередь, выступает фактором риска сахарного диабета. Когда человек потребляет очень много сахара, может произойти сбой в продуцировании инсулина.

Диетологи из США советуют перестать употреблять газировки, сладкие соки, мучное, чипсы, белый хлеб, выпечку. Опасными являются ультрапастеризованные продукты и фаст-фуд. Лучше отдать предпочтение пище с низким содержанием добавленного сахара и сложные углеводы, которые расщепляются медленно. В особенности важно отказаться от сладкой газировки. Одна банка такого напитка содержит 39 граммов. Это количество больше, чем человек должен в течение всего дня потреблять из разных источников.

Чтобы снизить риск развития сахарного диабета, нельзя забывать о двигательной активности. Важно делать зарядку, как можно больше ходить пешком. Чтобы контролировать уровень сахара в крови, можно время от времени сдавать кровь на анализ.

Источник: rg.ru



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