 

Маша Распутина назвала причину ссоры с Андреем Малаховым

18.11.2021, 17:02, Разное
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Известная российская певица Маша Распутина объяснила, почему поссорилась с ведущим Андреем Малаховым. Эта тема была затронута в рамках выпуска YouTube-шоу «Алена, блин!».
Андрей Малахов не рассказал Маше Распутиной, что ее дочь пришла к нему на телешоу. Артистка не скрывает, что ранее с ведущим у нее были приятельские отношения. Однако из-за данного инцидента исполнительница обиделась на него.

Распутина не понимает, почему Малахов не позвонил и не предупредил ее. Певица считает, что должно присутствовать какое-то товарищество. Такой подход артистка не оценила, она убеждена, что Малахов отнесся к ней неуважительно.

Позже Распутиной сообщили, что ее дочь бегала к редакторам и просила, чтобы ее пригласили на программу «Прямой эфир». Сама же знаменитость не любит различные сплетни, неправду и грязь.

Недавно дочь Маши Распутиной пришла в студию программы «Прямой эфир». Она рассказала, что в 17-летнем возрасте приходилось терпеть домогательства сводного брата. Теперь девушка получает анонимные угрозы от него, пишет портал «Глобал.МСК».



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