 

Виталину Цымбалюк-Романовскую обвинили в опустошении счетов Джигарханяна

18.11.2021, 17:02, Разное
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Сын Армена Джигарханяна заявил о причастии Цымбалюк-Романовской к краже денег со счетов бывшего мужа.
Экс-муж Виталины Цымбалюк-Романовской умер в ноябре прошлого года. Вокруг этого события и до сих пор немало скандалов и непонятных слухов. Супруга Джигарханяна утверждает, что в смерти актера виновата его бывшая жена Татьяна Власова и ее сын Степан, так как они не обеспечили ему нужный уход.

По словам Цымбалюк-Романовской, Армен Борисович скончался от последний стадии сепсиса. Пианистка заявила, что больного актера никто не кормил и не переворачивал примерно месяц. Когда ему стало совсем плохо – отвезли в больницу доживать последние дни. Пианистка пояснила в Instagram, что к Джигарханяну тогда даже никто не пришел.

Недавно сын актера Степан обвинил Виталину Цымбалюк-Романовскую в опустошении счетов бывшего мужа, что сама жительница категорически отрицает. Супруга объяснила, что деньгами умершего распоряжался некий друг, который видимо и украл деньги.

Источник: radiokp.ru



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