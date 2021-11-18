 

Фильм Сенцова “Носорог” стал победителем международного фестиваля в Стокгольме

18.11.2021, 16:54, Новости дня
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“Носорог” стал победителем в двух номинациях – лучший актер и лучший фильм.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/4630219680394865

“Носорог” получил главный приз фестиваля – “Бронзового коня”, в номинации лучший актер победил исполнитель главной роли Сергей Филимонов, уточнили на странице Госкино Украины Facebook.

Вместе с украинской лентой за победу в конкурсе боролись еще 15 фильмов.

“Стокгольмский международный кинофестиваль – самый большой кинофестиваль Швеции, основанный в 1990 году для продвижения и поддержки молодых кинематографистов. Лауреатами основного конкурса киносмотра в свое время стали звезды мирового кинематографа – Ларс фон Триер, Квентин Тарантино, Гаспар Ноэ, Йоргос Лантимос”, – сообщили в Государственном агентстве по вопросам кино.

https://www.facebook.com/ukrainefilmagency/posts/3131103920455308

Контекст:

“Носорог” – это фильм совместного производства Украины, Польши и Германии. Лента выйдет в украинский прокат в 2022 году. Это криминальная драма, основанная на реальных событиях 1990-х годов в Украине. В центре сюжета – юноша по прозвищу Носорог, который попадает в уголовный мир и превращается из спортсмена в криминального авторитета. Продолжительность картины – полтора часа. В главной роли снялся непрофессиональный актер – бывший футбольный фанат, участник АТО Сергей Филимонов.

К съемкам картины Сенцов готовился еще в 2013 году, но процесс был прерван в 2014-м с началом российской агрессии в Крыму и арестом режиссера. После освобождения в 2019 году Сенцов вернулся к работе над фильмом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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