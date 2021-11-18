 

Аваков заявил, что Шефир – “один из взрослых” в окружении Зеленского

18.11.2021, 16:54, Новости дня
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“В моем понимании, Шефир – один из взрослых, умных людей в окружении Зеленского, который понимает, как опасно не учитывать балансовые мнения, не учитывать мнения профессионалов. И он всегда такой – в хорошем смысле “премудрый пескарь” из Салтыкова-Щедрина”, – сказал Аваков. 

Он отметил, что Шефир не публичный человек. По словам Авакова, он волнуется, когда Шефир выходит на публику. 

“Понимаете, я переживаю все время – когда он выйдет и что он скажет, и все выглядит не так, как это есть на самом деле. Но я ему могу говорить вообще все, я с ним не фильтрую разговор. Мы примерно одного возраста люди и обмениваемся мыслями на любую точку зрения. Отсюда у меня к нему есть определенный сантимент”, – рассказал экс-министр. 

Контекст:

Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года по июль 2021-го. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. СМИ писали, что подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.

4 ноября экс-министр дал первое после увольнения интервью, в котором подверг резкой критике решения действующей власти, включая санкции СНБО, заявил, что несколько месяцев перед отставкой “чувствовал дискомфорт”, потому что “все выветривается в интриги”, раскритиковал подготовку к отопительному сезону, а также заявил о планах заниматься политикой.

Шефир – соучредитель студии “Квартал 95”, художественным руководителем которой был Зеленский до избрания президентом. Он был назначен первым помощником главы государства 21 мая 2019 года, на следующий день после инаугурации Зеленского.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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