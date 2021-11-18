 

Галкин показал, как его восьмилетние дети общаются с 23-летним внуком Пугачевой

18.11.2021, 16:54, Новости дня
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“Дени заехал. У детей радость”, – прокомментировал визит 23-летнего внука своей жены, российской артистки Аллы Пугачевой юморист.

Во время съемки Гарри забрался Байсарову на спину, а Лиза в это время танцевала и пела, стоя перед ними.

ВИДЕОВидео: Glam Wish / YouTube
Контекст:

Галкин и Пугачева живут в подмосковной деревне Грязь. Они поженились 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

У Пугачевой также есть старшая дочь – 50-летняя российская певица Кристина Орбакайте. Отцом Орбакайте является первый муж Пугачевой, литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Дени Байсаров (1998) – младший сын Орбакайте. Он родился в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым.  У Дени Байсарова есть единоутробные старший брат Никита Пресняков и младшая сестра Клавдия Земцова.

Министерство культуры и информационной политики Украины в ноябре 2021 года по представлению Службы безопасности Украины внесло Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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