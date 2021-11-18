КПРФ проведёт внеочередной съезд с осуждением культа личности Рашкина

КПРФ объявила о проведении внеочередного федерального съезда, чтобы дать оценку моральному облику Валерия Рашкина и рассмотреть вопрос о его исключении из партии. Поводом для экстренного собрания коммунистов послужило признание депутата в убийстве лося и незаконной охоте на животных.

В партии считают, что Рашкин нанес непоправимый политический и репутационный урон партии. Однопартийцы депутата также выдвинули в его адрес обвинения в партийном бонапартизме, наплевательском отношении к марксистско-ленинским принципам и умалении роли рядовых членов партии в построении коммунизма в России. Свои претензии участники будущего съезда изложили в письме, которое опубликовано на официальном сайте Геннадия Зюганова.

«Товарищи! Прошедшие выборы усыпили нашу бдительность и позволили врагу просочиться в партийные ряды. На сей раз мы имеем дело с оппозиционными отщепенцами в лице гражданина Рашкина. Этот индивид, прикрываясь коммунистическими идеалами, ставил личные заслуги выше партийных, пренебрегал мнением всех членов партии, а теперь совершил циничное убийство беззащитного животного! И если раньше мы думали, что его обвиняли по грязным наветам кровожадных чекистов, то после сеанса саморазоблачения картина стала ясна. Рашкин является позором коммунистической партии! Он якшается с навальнистами, экстремистами и прочей сволочью. Этому не может быть никакого объяснения и оправдания. Мы, как верные наследники дела Ленина и Сталина, не можем закрыть глаза на эти преступления. Мы требуем навсегда исключить Рашкина из рядов КПРФ, а следственные органы обязаны покарать его по всей строгости закона!», — говорится в обращении коммунистов к съезду.

С более развернутыми докладами по делу Рашкина на съезде выступят несколько известных представителей партии. В числе выступающих делегатов вошли Геннадий Зюганов, Юрий Афонин, Леонид Калашников и примкнувший к ним Николай Бондаренко.

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