 

Депутат бундестага назвал сроки запуска «Северного потока – 2»

18.11.2021, 16:48, Новости дня
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Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеЗапуск газопровода возможен в апреле-мае 2022 года. Еврокомиссия попытается затянуть процесс сертификации, возможно, при поддержке природоохранных организаций, сообщил депутат бундестага ФРГ Штеффен Котре, экс-член комитета по экономике и энергетике немецкого бундестага

«Не думаю, что проект можно сейчас остановить, что Федеральное сетевое агентство сможет остановить сертификацию «Северного потока – 2», однако Еврокомиссия, скорее всего, также попытается затянуть процесс со своей стороны», – цитирует Котре РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что пока основные активы и личные средства не будет переданы дочерней немецкой компании, процесс сертификации не может быть возобновлен. Только после этого Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые документы дочерней компании в качестве нового заявителя на сертификацию.

Депутат сказал о возможном включении в процесс природоохранных союзов, которые политически связаны с лево-зелеными силами.

По словам депутата, процесс сертификации затянется. Также он добавил, что уходящее правительство Германии во главе с Ангелой Меркель «упустило возможность взять проект под защиту». 



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