Сломавшего ногу мэра Петрозаводска оштрафовали за нарушение ПДД

Глава Петрозаводска Владимир Любарский оштрафован за нарушение правил дорожного движения, об этом сообщил сам градоначальник.

«Друзья, сегодня на подписание поступил протокол ГИБДД. Осталось оплатить штраф, и гештальт будет закрыт», – рассказал мэр во «ВКонтакте».

Он опубликовал фотографию протокола. Согласно этому документу, ему назначен штраф в размере 500 рублей за то, что он «двигался по проезжей части при наличии тротуара».

Ранее стало известно, что Любарского сбил автомобиль, он получил перелом, потребовалась операция. После этого он написал и опубликовал стихотворение, в котором признался, что сам нарушил правила дорожного движения.