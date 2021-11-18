Сломавшего ногу мэра Петрозаводска оштрафовали за нарушение ПДД
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Глава Петрозаводска Владимир Любарский оштрафован за нарушение правил дорожного движения, об этом сообщил сам градоначальник.
«Друзья, сегодня на подписание поступил протокол ГИБДД. Осталось оплатить штраф, и гештальт будет закрыт», – рассказал мэр во «ВКонтакте».
Он опубликовал фотографию протокола. Согласно этому документу, ему назначен штраф в размере 500 рублей за то, что он «двигался по проезжей части при наличии тротуара».
Ранее стало известно, что Любарского сбил автомобиль, он получил перелом, потребовалась операция. После этого он написал и опубликовал стихотворение, в котором признался, что сам нарушил правила дорожного движения.
Смотреть комментарии → Комментариев нет