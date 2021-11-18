В 2021-м боб правил балом: лучшие варианты стрижек, с которыми можно смело переходить в новый год (советы стилистов)

Осталось всего полтора месяца до Нового года, поэтому уже сейчас нужно задумываться об эффектном образе в праздничную ночь. Если вы открыты и готовы к экспериментам, то не стоит ограничиваться одной укладкой, когда можно сделать стрижку. Самый беспроигрышный вариант — это боб. Данная прическа является очень модной и актуальной в нынешнем сезоне. Вот лучшие разновидности боба, из которых вы точно найдете подходящий для себя вариант.

В стиле девяностых

По версии журнала Glamour, в 2021 году именно эта разновидность боба стала самой востребованной и привлекательной среди читательниц данного издания. На это есть свои причины.

Данная прическа легка в укладке. С такой стрижкой складывается впечатление, будто вы побывали у парикмахера пару месяцев назад, поэтому волосы успели отрасти. Немного небрежности — это то, что воспринимается как естественность, а все натуральное сейчас в моде.

Эйри-боб

Его еще называют воздушным бобом, именно так переводится с английского на русский «эйри». Уже по названию можно понять, что предполагается легкая, воздушная прическа, очень пышная, многослойная. Прикорневой объем приветствуется, волосинки не нужно приглаживать друг к другу. Челку можете сделать по желанию.

Итальянский боб

Из всех разновидностей именно этот боб является самым гламурным. Это нечто среднее между французским и английским бобом. Основное отличие — как будто «отполированная» текстура. Чтобы достичь такого эффекта, нужно иметь достаточно густые от природы волосы и обязательно следить за тем, чтобы не было посеченных кончиков. Волосы должны быть здоровыми, блестящими, шелковистыми.

Удлиненный боб

Вы боитесь делать короткую стрижку, но морально устали от длинных волос? Тогда останавливайте свой выбор на удлиненном бобе. Если в стандартном варианте длина локонов должна доходить до подбородка, то здесь можно опуститься до плеч.

За такой прической легче ухаживать. Также есть масса вариантов для укладки: можно выпрямить шевелюру, можно накрутить локоны или сделать легкую волну.

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«Заправленный» боб

Это вариация известной стрижки, придуманная стилистом Джеймсом Эрншоу. Внешне прическа выгляди так, как будто сзади вы сделали хвостик, а прядки чуть выше резинки немного припустили. Основной объем получается возле щек.

Эта стрижка подойдет девушкам с узким вытянутым лицом, а вот тем, у кого есть пухлые щечки, лучше подобрать другой вариант. Данная разновидность визуально делает лицо шире.

Многослойный боб

Здесь есть прядки разной длины. Благодаря уникальной технике стрижка получается пышной. Кажется, что волос больше, чем есть на самом деле.

Если у вас тонкие волосы, которым недостает объема, то смело выбирайте многослойный боб. Эффектнее всего он выглядит в удлиненном варианте, длиной до плеч. Если сделать стрижку короче, то она получится чересчур лохматой.

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Боб с челкой

Челка уверенно вошла в моду в прошлом сезоне. В дальнейшем нет предпосылок для того, чтобы эта деталь перестала быть актуальной. Челка сочетается не со всеми стрижками, поэтому боб является приятным исключением из правил.

Если у вас худощавое лицо, то вы можете сделать короткую «детскую» челку с рваными краями и укороченную версию стрижки боб. Выглядит очень мило.

Боб принцессы Дианы

Леди Ди была и остается иконой стиля для многих представительниц прекрасного пола во всем мире. Сейчас идет сериал «Корона» о жизни британской монархии, поэтому образ принцессы Дианы переживает очередную волну популярности. Вы можете скопировать его благодаря соответствующей стрижке.

Данная разновидность очень похожа на эйри-боб. Здесь можно увидеть пышность, но в то же время присутствует и многослойность. Стрижка является более гламурной, чем тот же эйри-боб, но плюс в том, что она не предполагает укладку волос волосинка к волосинке.

«Лохматый» боб

Это симбиоз двух стрижек: кефали (маллета) и боба. Основная особенность заключается в том, что волос на макушке много, а к кончикам их становится меньше из-за прореживания и филировки ножницами. Получается нечто наподобие «гриба на ножке».

Это отличный вариант стрижки для девушек с непослушными волосами. Если технология соблюдена парикмахером правильно, тогда не нужно будет после каждого мытья головы делать укладку с использованием стайлинговых средств. Волосы и так будут укладываться в прическу.