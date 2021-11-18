 

Рада собирается выделить 2,5 млрд грн на дороги и национальную авиакомпанию

18.11.2021, 15:58, Новости дня
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Законопроект предполагает увеличение доходной части госбюджета за счет перевыполнения поступлений по ряду налогов на 2,5 млрд грн.

Распределить эти средства предлагается на:

строительство и ремонт автодорог “Укравтодором” (1 млрд грн);
проекты программы “Большое строительство” (субвенция местным бюджетам на реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы – 1 млрд грн);
формирование уставного капитала национального авиаперевозчика (500 млн грн).
Контекст:

Зеленский говорил о намерении создать украинскую государственную авиакомпанию в конце апреля 2020 года. “Моя мечта – сделать современную государственную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или Singapore Airlines. Государство готово выделить на это деньги”, – утверждал он.

По словам Зеленского, для постройки самолетов власть разрабатывает программу сотрудничества с госконцерном “Антонов”, который выпускает самолеты Ан.

В июне прошлого года Кабмин разработал концепцию государственного авиаперевозчика.

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал бесперспективной идею создания украинской государственной авиакомпании.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко 22 февраля 2021 года заявил, что государственный авиаперевозчик может появиться в этом году.

В Мининфраструктуры сообщали в комментарии “НВ Бизнес” 12 ноября, что французская консалтинговая компания Aerogestion завершает работу над бизнес-планом украинской национальной авиакомпании. Презентовать наработки планируется в конце ноября в ходе мероприятия, организованного Мининфраструктуры и Госагентством по развитию туризма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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