В Харькове открыли уголовное производство в отношении родителей 16-летнего фигуранта смертельного ДТП

По его словам, открыто уголовное производство по ст. 287 (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств) и по ст. 166 (невыполнение родителями их обязанностей, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Ст. 287 предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы. Ст. 166 – ограничение или лишение свободы от двух до пяти лет.

Родителям Харьковского пока не сообщили о подозрении. На расследовании их роли в ДТП, в котором погиб 58-летний харьковчанин, настаивает сторона потерпевших, отметили журналисты.

Адвокат детей погибшего в ДТП Игорь Черняк сообщил 18 ноября в Facebook, что “основная тактика защиты семьи Николая будет направлена на то, чтобы вывести родителей из-под удара”.

“Именно поэтому важно, чтобы следствие работало и дальше. И не просто работало, а делало все на максимум. Да, это может быть первый подобный прецедент в Украине. Должен быть первый показательный прецедент. Чтобы другие задумались и обратили внимание на то, как проводят время их дети”, – заявил Черняк.

https://www.facebook.com/igor.cherniak.121/posts/1002707100290231

Контекст:

Вечером 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП. Infiniti, проезжая перекресток на высокой скорости на красный свет, врезался в автомобиль Chevrolet.

В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое мужчин и 16-летняя девушка – были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

Замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий сообщал, что правоохранители ранее дважды составляли админпротоколы в отношении 16-летнего водителя Infiniti. Материалы составлялись по ч. 2 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление без водительского удостоверения) и ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения).

По данным Newsroom, водитель Infiniti в 2019 году фигурировал в деле о хулиганстве с применением оружия. Он стрелял в посетителей супермаркета “Таврия В” из пневматического оружия. Летом 2021 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год.

27 октября Харьковскому сообщили о подозрении по делу о ДТП со смертельным исходом. 28 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Харьковского меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В перерыве заседания суда, отвечая на вопросы журналиста телеканала СТБ, Харьковский фактически признал, что он был за рулем. На камеру он попросил прощения у родственников погибшего и отметил, что у машины были плохие тормоза.

Пострадавшая в результате ДТП 16-летняя Елизавета Дусик, которая находилась в салоне Infiniti, рассказала правоохранителям, что автомобилем управлял Харьковский.

До начала суда адвокат подозреваемого Инна Данилова заявляла, что ее подзащитный после ДТП был в шоке и не помнит, находился ли он за рулем иномарки.

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