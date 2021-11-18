Партнерша участника “Танцев со звездами” Константина Войтенко Роксоляна Маланчук показала поцелуй с бойфрендом

На заглавном фото она позирует в кадре на руках у своего избранника, нежно целуя его в щеку.

“Моменты за кулисами”, – подписала она фото.

“Вы прекрасные. Невероятные”, – оценили снимки подписчики хореографа.

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Публикация от Roksolyana Malanchuk (@roksolyana_malanchuk)

Контекст:

Войтенко и Маланчук впервые принимают участие в шоу “Танцы со звездами”. На данный момент пара является полуфиналистом проекта.

Маланчук не афиширует личную жизнь, в то время как ее партнер по танцам Войтенко во время эфиров рассказывает о конфликтах с женой – танцовщицей Валентиной Войтенко.

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