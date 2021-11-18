Житель Волгограда ранил водителя за замечание о непристойном поведении

В Волгограде пьяный мужчина выстрелил в проезжавшего мимо водителя «Жигули», ранив его в голову. Полицейские задержали нарушителя, возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.

Нетрезвый житель Волгограда решил справить нужду на проезжей части, проезжавший мимо водитель автомобиля «Жигули», видимо, сделал ему замечание.

Молодой человек достал пистолет и обстрелял автомобиль, ранив водителя в голову. Несмотря на полученное ранение, автомобилист доехал до сотрудников ГИБДД и рассказал о случившемся, передает телеканал «360».

Подозреваемого задержали вместе с его другом, который был за рулем. Обоим по 24 года, оба в тот момент были пьяны. Их задержали и возбудили уголовное дело за покушение на убийство.

Ранее в подмосковной Балашихе мужчина сделал замечание прохожему за непристойное поведение возле дома, после чего был избит друзьями нарушителя.