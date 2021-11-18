Рестораторы Свердловской области потребовали отменить QR-коды

Рестораторы Свердловской области обратились с письмом к губернатору Евгению Куйвашеву и полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву, в нем они попросили отметить QR-коды, из-за которых потеряли около 50% выручки.

Отмечается, что из-за нововведений выручка упала на половину, но ситуация с заражением коронавирусом в регионе не улучшилась и до сих пор остается на высоком уровне.

«На основании вышеизложенного мы требуем отменить введенные ограничения по доступу в предприятия общественного питания лиц только при наличии QR-кодов и медицинских документов о прохождении вакцинации», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.

Также представители сферы общепита потребовали отменить временное ограничение на работу с 23.00 до 6.00.

В письме предпринимательскую деятельность в сфере общественного питания назвали «разменной монетой» в борьбе с пандемией коронавируса. Владельцы ресторанов при этом подчеркнули важность проведения вакцинации.

Представители бизнеса сообщили, что в Свердловской области работают около 7 тыс. предприятий общественного питания, на которых трудятся сотни тысяч человек. Если ограничения будут действовать еще хотя бы месяц, что количество объектов питания резко сократится.

В регионе за сутки зафиксировали 739 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии всего 170 499.