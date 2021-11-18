 

Рестораторы Свердловской области потребовали отменить QR-коды

18.11.2021, 15:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеРестораторы Свердловской области обратились с письмом к губернатору Евгению Куйвашеву и полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву, в нем они попросили отметить QR-коды, из-за которых потеряли около 50% выручки.

Отмечается, что из-за нововведений выручка упала на половину, но ситуация с заражением коронавирусом в регионе не улучшилась и до сих пор остается на высоком уровне.

«На основании вышеизложенного мы требуем отменить введенные ограничения по доступу в предприятия общественного питания лиц только при наличии QR-кодов и медицинских документов о прохождении вакцинации», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.

Также представители сферы общепита потребовали отменить временное ограничение на работу с 23.00 до 6.00.

В письме предпринимательскую деятельность в сфере общественного питания назвали «разменной монетой» в борьбе с пандемией коронавируса. Владельцы ресторанов при этом подчеркнули важность проведения вакцинации.

Представители бизнеса сообщили, что в Свердловской области работают около 7 тыс.  предприятий общественного питания, на которых трудятся сотни тысяч человек. Если ограничения будут действовать еще хотя бы месяц, что количество объектов питания резко сократится.

В регионе за сутки зафиксировали 739 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии всего 170 499.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / “Мы не уничтожаем другие земли и народы. Но это не значит, что мы дадим уничтожить себя”. Зеленский записал новое видеообращение

03.02 / Разработчик «Спутника V»: Публикация в Lancet ломает стереотипы о русской вакцине

27.12 / Посол США попросил у Санты вакцину от COVID-19. В МИД России ему предложили “Спутник V” от Деда Мороза

28.12 / В Бельгии число жертв COVID-19 в доме престарелых, куда приходил инфицированный Санта-Клаус, достигло 23

19.11 / ВОЗ предупредила об опасности лечения COVID-19 антибиотиками

11.02 / Ученые предложили эффективную защиту для 2D-материалов

04.10 / В РФ впервые испытали гиперзвуковую ракету «Циркон» с атомной подлодки

21.11 / Лавров провел встречу с Пашиняном

18.03 / В Крыму назвали сроки выхода на федеральный уровень оказания медуслуг

05.11 / Появилось видео въезда автомобиля в остановку в центре Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика