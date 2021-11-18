Депутат Госдумы предложила рассмотреть налоговые льготы для волонтеров

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18.11.2021, 15:52, Новости дня
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Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеВнести изменения в закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и Налоговой кодекс, в частности, не облагать налогами доходы волонтеров в виде оплаты услуг связи при осуществлении добровольческой деятельности, предложила депутат Госдумы Ольга Амельченкова на встрече с руководителями партии «Единая Россия», организаторами Всероссийской акции МыВместе.

«Вопрос о телефонной связи часто звучал на встречах с добровольцами и НКО, особенно в период пандемии. Сейчас, в частности, питание, волонтерская форма, оплата проезда не облагаются налогом. Телефонная связь в этот список пока не входит. И доброволец должен заплатить налог. Мы все понимаем, что на самом деле это не доходы, а инструмент, необходимый для помощи людям, особенно в коронавирус», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По мнению депутата, важно показать волонтерам, что их труд ценят, в том числе и на государственном уровне.

Депутат также рассказала, что сейчас Министерство науки и высшего образования работает над инициативой, связанной с учетом волонтерской деятельности вне вуза при назначении повышенных стипендий.



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