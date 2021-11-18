 

Финансист назвал самое удачное время года для покупки жилья

18.11.2021, 15:46, Разное
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Лето, в особенности – его вторая половина, традиционно считается временем снижения экономической активности. Многие игроки на рынке, заметил Алексей Кричевский, используют это время года для поездок в отпуск.

В результате спрос на недвижимость идет вниз. Из-за этого продавцы, которые все же остались на рынке, оказываются более заинтересованы в каждом клиенте, благодаря чему более охотно начинают идти навстречу потенциальным покупателям и соглашаться на скидки.

“Особенно если продажа – срочная или висит альтернатива, которая может уплыть”, – рассказал Алексей Кричевский.

Размер скидки, заметил эксперт, находится в прямой зависимости от того, как быстро владельцу необходимо продать недвижимость. В конечном счете можно рассчитывать на снижение цены на 5%.

Это правило касается, главным образом, вторичного рынка жилья. Впрочем, попробовать рассчитывать на скидку можно и во время приобретения жилья в новостройке. В конце лета размер скидки может возрастать вдвое по сравнению с той, которую называет менеджер.



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