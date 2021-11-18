Володин: вклады граждан необходимо защитить от инфляции

В ходе обсуждения основ денежно-кредитной политики ЦБ с участием главы регулятора Эльвиры Набиулинной спикер Госдумы обратил внимание, что инфляция и ставка рефинансирования растут, чего нельзя сказать о процентах по банковским депозитам. Сбережения граждан обесцениваются, констатировал председатель ГД.

Глава ЦБ отметила, что регулятор не может административно повлиять не ситуацию, поскольку речь идет о снижении маржи банками. Для этого нужна конкуренция в банковском секторе. “Она должна толкать эту маржу вниз”, – сказала Набиуллина.

Глава Центробанка призвала подключить к обсуждению вопроса правительство. “Нужно посмотреть вместе на антимонопольное какое‑то регулирование, чтобы было давление на маржу”, – отметила Набиуллина.

Спикер предложил создать в Госдуме рабочую группу, которая займется этим вопросом. Ее возглавит зампред палаты Алексей Гордеев. К работе подключатся профильные комитеты ГД.

На следующей неделе депутаты будут обсуждать кандидатуры на должность зампредов ЦБ. “Пусть соискатели должностей нам расскажут, как они видят решение этих вопросов”, – заявил Володин.

Напомним, что в ходе обсуждения Володин поддержал предложение Набиуллиной об ограничении ставок по микрозаймам. Госдума будет выходить на законодательные решения, сообщил спикер.