Hyundai представила в США электрический концептуальный кроссовер Hyundai Seven

Известный бренд Hyundai официально представил концептуальную версию кроссовера Seven.

Новинка привлекает внимание уникальной и яркой внешностью, которая продолжает стилистику модели Staria. Автомобиль получил двухярусную головную оптику, плоский капот и стильные колесные диски. Вместе с тем производитель применил с водительской стороны единственную дверь, тогда как с правой стороны кузова сохранили две двери.

Известно, что новый кроссовер построен на платформе E-GMP. Модель оснащается мощным электрическим агрегатом, который позволит преодолеть до 480 километров без подзарядки. Остальные характеристики пока умалчиваются производителем. Сроки выхода серийной модификации паркетника не указаны.