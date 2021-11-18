 

Hyundai представила в США электрический концептуальный кроссовер Hyundai Seven

18.11.2021, 15:32, Новости дня
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Известный бренд Hyundai официально представил концептуальную версию кроссовера Seven.

Новинка привлекает внимание уникальной и яркой внешностью, которая продолжает стилистику модели Staria. Автомобиль получил двухярусную головную оптику, плоский капот и стильные колесные диски. Вместе с тем производитель применил с водительской стороны единственную дверь, тогда как с правой стороны кузова сохранили две двери.

Известно, что новый кроссовер построен на платформе E-GMP. Модель оснащается мощным электрическим агрегатом, который позволит преодолеть до 480 километров без подзарядки. Остальные характеристики пока умалчиваются производителем. Сроки выхода серийной модификации паркетника не указаны.



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