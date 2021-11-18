Скандалы: Белорус вывез чекиста на строгий режим

Утвержден приговор о похищении бывшего сотрудника ФСБ Романа Фиалковского из России на Украину

Апелляционная инстанция Мособлсуда серьезно изменила квалификацию преступлений, совершенных 40-летним белорусом Андреем Цейко. Ранее он был осужден на десять лет строгого режима за участие в нападении с двумя приятелями на расположенный в подмосковном Домодедово коттедж бывшего офицера ФСБ, ныне владеющего фирмой в сфере IT-технологий, которого затем вывезли на Украину. Там экс-чекиста осудили за контрабанду шпионской техники, но он смог вернуться на родину.

Господин Цейко был единственным задержанным по этому делу, а два его подельника скрылись на Украине. Сам осужденный своей вины так и не признал, настаивая, что бывший сотрудник ФСБ поехал за границу по собственной воле, а он стал случайной жертвой внутрисемейной разборки чекиста.

В условиях переполненности «спецконтингентом» СИЗО столичного региона и введения в учреждениях ФСИН антиковидных ограничений с целью не допустить распространения коронавирусной инфекции среди заключенных тюремное ведомство все чаще идет на такую необычную меру, как отправка осужденных, у которых приговор еще не вступил в законную силу, в другие области. Ранее, как правило, рассмотрения своих апелляционных жалоб осужденные ожидали в том же СИЗО, откуда их конвой возил на судебный процесс. В случае с Андреем Цейко, осужденным, как рассказывал “Ъ”, Домодедовским райсудом Подмосковья на десять лет строгого режима за похищение человека, разбой и вымогательство (ст. 126, ст. 162 и ст. 163 УК РФ), заключенный к моменту рассмотрения его жалобы в Мособлсуде оказался уже в СИЗО Уфы.

Впрочем, несмотря на расстояние более чем в 1300 км и двухчасовую разницу со столицей Башкирии во времени, видео-конференц-связь работала без сбоев, в чем специально несколько раз убедилась изучавшая жалобу господина Цейко тройка судей. «В ходе заседания выступал я, как защитник, так и сам Андрей (Цейко.— “Ъ”), очень подробно объясняя нашу позицию и указывая на нарушения, нестыковки и противоречия в приговоре»,— сообщил “Ъ” адвокат осужденного белоруса Александр Мелешко.

По его словам, судьи весьма внимательно отнеслись ко всем претензиям защиты, задав множество уточняющих вопросов.

В частности, как отметил защитник, суд интересовало, где проживал на момент опознания по фотографии потерпевшим Романом Фиалковским подозреваемый, почему он не был объявлен в розыск и т. д. Кроме того, «тройку» волновал вопрос о степени вреда и его опасности для здоровья, который якобы был причинен Андреем Цейко и его подельниками пострадавшему при налете.

«На этом фоне у нас появились серьезные надежды на успех»,— сообщил “Ъ” господин Мелешко, отметив, что он с подзащитным рассчитывал на серьезное снижение срока лишения свободы.

«Шанс был, так как суд изменил квалификацию содеянного с разбоя (ст. 162 УК РФ) на более легкий грабеж (ст. 161 УК РФ), одновременно убрав из обвинения в похищении человека квалифицирующий признак об опасном для здоровья вреде»,— пояснил адвокат.

Как он сообщил, ни во время следствия, ни во время процесса в суде первой инстанции никто не озаботился вопросом, что за укол неким парализующим препаратом был сделан потерпевшему при нападении: не было ни экспертиз, ни оценки вреда и т. д. Упоминание о нем также убрали из решения суда, но на итоге рассмотрения это мало сказалось: срок наказания, несмотря на снижение квалификации содеянного, остался почти прежним — девять лет и шесть месяцев.

Напомним, как сообщал “Ъ”, нападение на коттедж бывшего офицера ФСБ Романа Фиалковского было совершено ночью в августе 2018 года. Туда якобы незаметно для семьи чекиста проникли Андрей Цейко и двое его знакомых соотечественников — Виталий Юрченко и Петр Николаенко. Они сделали хозяину укол некоего препарата, вывели его из дома, прихватив документы, и на его же Range Rover Sport увезли в сторону Гомеля. По дороге налетчики вымогали у жертвы 50 млн руб., а также успели переоформить на себя внедорожник. В итоге они сначала приехали в Белоруссию, а там уже перешли украинскую границу. Некоторое время господин Фиалковский в неустановленном месте находился в подвале в качестве пленника, однако потом его отпустили. Правда, на российской границе его задержали сотрудники СБУ, обвинив в контрабанде шпионской техники. Экс-офицер ФСБ оказался под домашним арестом, но суд его всего лишь оштрафовал. Роман Фиалковский вернулся на родину, где написал заявление о похищении. Андрея Цейко, жившего и работавшего в Санкт-Петербурге, задержали, когда он собирался вылететь к родным, а остальные участники похищения были объявлены в розыск, поскольку остались на Украине. Кстати, там они также оказались под следствием, так как устроили разборку, не поделив злополучный Range Rover.

Господин Цейко, инвалид после несчастного случая на производстве, свое участие в похищении категорически отрицал, называя себя жертвой обстоятельств и шпионско-любовных интриг самого бывшего контрразведчика.

Он настаивал, что экс-чекист просто продал его соотечественникам машину, после чего напросился ехать с ними по своим делам за границу, а поездка сопровождалась попойками в придорожных кафе. Позже Роман Фиалковский, утверждали представители Андрея Цейко, без всякого принуждения пересекал границы, ни разу не попытавшись попросить помощи ни у силовиков, ни у родственников, а не пытавшаяся его искать жена даже навещала потерпевшего на Украине, где некоторые СМИ называли россиянина «агентом спецслужб» с позывным «Фил».

Сергей Сергеев