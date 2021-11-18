Мнение: До чего же надоели эти “химтрейлы”!

В отличие от инверсионных следов от самолётов, которые быстро растворяются, эти висят часами на большой высоте и позже становится пасмурно и зачастую начинаются интенсивные осадки.

Управление погодой для предотвращения засух или борьбы с наводнениями — полезная мера, но когда начинаются сплошные ненастья или целый аномально холодный месяц, как, например, прошлый сентябрь или июль 2014-го, то это уже начинает одолевать, кроме того, метеочувствительные жители начинают недомогать.

Из собственных наблюдений пришёл к выводу, что есть полезные и вредные «химтрейлы», кстати, на снимках изображены последние. Тот, кто фотографировал, во время съёмки ничего необычного не заметил, но уже гораздо позднее, приглядевшись, заметил округлые объекты, предположительно, в оболочке из холодной плазмы.

Считаю, вместо субсидирования частным авиакомпаниям рейсов между регионами, лучше сэкономить бюджетные средства и субсидировать железнодорожные пассажирские перевозки, стоимость которых многократно увеличилась с начала «Мирового финансового кризиса» в 2008-м, а также ограничить авиационные грузоперевозки в регионы, где есть транспортная альтернатива, чтобы снизить авиационный траффик, насколько это возможно. Эти меры частично упростят обнаружение, сопровождение и, по возможности, задержание «непрошенных гостей в небе» военно-воздушным силам, и, главное, воздух и дождевая вода станут чище!

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