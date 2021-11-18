Гардеробщик, делавший катышки на одежде чиновников, получил 4 года колонии

Закончился процесс по делу Александра Брускова – сотрудника гардероба в здании правительства. В ходе следствия установлено, что несколько месяцев подсудимый целенаправленно наносил катышки на вверенную ему верхнюю одежду сотрудников госаппарата. Своими действиями обвиняемый подрывал престиж власти в России и дестабилизировал международную обстановку.

Дело было возбуждено после заявления одного из сотрудников администрации, пожелавшего остаться анонимным.

«Был обычный рабочий день, я после изматывающего трёхчасового рабочего дня спускаюсь в гардероб, получаю своё пальто и вижу на вороте 6 катышков. А у меня пальто столько стоит, что там они не могут появиться в принципе. Приезжаю в магазин, там извиняются, выдают новое, на следующий день то же самое. Я сразу понял, что что-то неладное, собрал внеочередное заседание, поделился проблемой, и оказалось, что многие мучаются тем же», – рассказал потерпевший.

Чиновники прибегли к услугам частного детектива, который провёл анализ катышков, допросил свидетелей и выяснил, что 28-летний гардеробщик приносит из дома пакет с катышками, которые навешивает на разные части одежды сотрудников правительства.

В тот же вечер силами спецназа была проведена спецоперация, в ходе которой подозреваемый был задержан с поличным и во всём сознался, благодаря чему остальные сотрудники гардероба ограничились лишь увольнениями.

Брусков заявил, что не раскаивается в своём поступке и уверен, полностью протест подавить не удастся – на его место обязательно встанут другие бойцы с засильем бюрократов и чиновничьим произволом, возможно куда более радикальные. Помимо отбывания тюремного заключения в колонии общего режима сроком 4 года, гардеробщик также обязан возместить 400 тысяч рублей, потраченные на услуги частного детектива и выплатить 300 тысяч в качестве компенсации морального ущерба.

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