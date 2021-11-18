 

«Взрывоопасный коктейль» – во Франции опасаются тяжёлой пятой волны коронавируса из-за сезонного гриппа

18.11.2021, 15:10, Новости дня
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Наступление сезона заболеваемости гриппом на фоне и так не простой эпидемиологической обстановки в связи с «пятой волной» коронавируса тревожит французские власти: чиновники опасаются, что наплыв больных гриппом перегрузит больницы, а коинфекция увеличит число смертельных случаев COVID-19, передаёт BFM TV. По данным канала, чиновники и эксперты активно призывают граждан вакцинироваться от обоих патогенов.


Reuters

Власти и медики Франции на фоне ухудшения эпидемической статистики в стране пытаются убедить граждан в необходимости вакцинироваться и от коронавируса, и от гриппа, дабы избежать случаев заражения обоими патогенами и возможной перегрузки больниц, пишет сайт BFM TV.

«Давайте убережём наши больницы от масштабной эпидемии гриппа вдобавок к пятой волне коронавируса», — призвал, в частности, министр здравоохранения Франции Оливье Веран в опубликованном во вторник интервью изданию 20 minutes. 

«Если у нас этой зимой начнётся серьёзная эпидемия гриппа, которая прибавится к пятой волне коронавируса, такой коктейль рискует оказаться взрывоопасным», — в свою очередь, заявил в эфире BFM TV заведующий инфекционным отделением парижской больницы Питье-Сальпетриер Эрик Ком. По словам специалиста, французам нужно обязательно прививаться и от гриппа.  

По информации BFM, с тем же посланием — пусть и в несколько более «дипломатичном тоне» — к жителям Франции обратилось Главное управление здравоохранения страны. «Необходимо поощрять синергию между обеими кампаниями по вакцинации и не терять ни одной возможности вакцинировать представителей наиболее уязвимых групп населения и от гриппа, и от коронавируса», — цитирует заявление ведомства BFM. 

Как отмечается в материале канала, основная цель «двойной прививочной кампании» — ограничить риски коинфекции, которая зачастую приводит к сложным случаям коронавирусной инфекции и летальному исходу. 

Из-за пандемии коронавируса в нынешнем сезоне заболеваемости гриппом — как и в прошлогоднем — Министерство здравоохранения Франции ввело систему «очерёдности»: с 22 октября до конца ноября прививать от гриппа планируется граждан из групп риска (к ним относятся лица старше 65 лет, беременные женщины, а также люди со стойкой утратой трудоспособности) и медиков, пишет BFM. Фонд медицинского страхования страны уже распространил среди этих граждан около 15 миллионов талонов, дающих право на бесплатную вакцинацию по предъявлению в аптеках. Остальные французы смогут привиться от гриппа позже, начиная с декабря.  

По данным BFM, граждане из групп риска по гриппу, которые имеют право на третью дозу вакцины от коронавируса, могут получить оба укола в один приём, однако специалисты рекомендуют проводить инъекции в разные руки. 

Хотя вирус гриппа зачастую воспринимают как не слишком опасный патоген, он ежегодно убивает во Франции от 8 тыс. до 14,5 тыс. человек, подчёркивает обозреватель BFM TV. Согласно статистике французских органов здравоохранения, среди пациентов, поступивших в 2019 — 2020 гг. в реанимационные отделения с тяжёлыми случаями гриппа, три четверти принадлежали к категориям лиц, которым рекомендована вакцинация, поскольку они соответствовали как минимум одному из критериев риска (к ним относятся возраст, хронические заболевания, беременность и ожирение), однако привитых среди них было менее трети.



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