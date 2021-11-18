 

Наряду с Ираном и Северной Кореей. США внесли Россию в список стран с “вопиющими нарушениями свободы вероисповедания”

18.11.2021, 15:04, Новости дня
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“Я обозначаю Бирму, Китайскую Народную Республику, Эритрею, Иран, КНДР, Пакистан, Россию, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан в качестве стран, вызывающих особую озабоченность в связи с тем, что они причастны к систематическим, продолжающимся и вопиющим нарушениям свободы вероисповедания”, – заявил Блинкен.

Алжир, Куба, Никарагуа и Коморские острова внесены в специальный лист наблюдения по нарушению религиозных свобод.

“В современном мире проблемы свободы вероисповедания носят структурный, системный и глубоко укоренившийся характер и требуют постоянного внимания от всех, кто не желает мириться с ненавистью и нетерпимостью”, – добавил Госсекретарь США.

Контекст:

В конце 2020 года США внесли Россию в список наблюдения за государствами, где власти участвовали или терпимо относились к нарушениям религиозных свобод. Заявление госсекретаря США Майкл Помпео было публиковано на сайте Госдепартамента.

В России уголовная ответственность за оскорбление религиозных чувств была введена в 2013 году. Максимальный штраф за это преступление составляет полмиллиона рублей (более $6 тыс.), максимальный срок лишения свободы – пять лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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