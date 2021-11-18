 

МВД начало проверку после избиения приезжими вступившихся за девушку в Подмосковье

18.11.2021, 14:59, Новости дня
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Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеПолиция в Московской области начала проверку после публикации в соцсетях видеозаписи, где вступившихся за девушку молодых людей избивает толпа приезжих.

Происшествие случилось возле торгово-развлекательного центра «Акварель» в Пушкине, передает RT в своем Telegram-канале.

Оппоненты якобы планировали провести драку «один на один», но к месту прибыли несколько десятков мигрантов.

После конфликта один человек оказался в больнице. МВД начало проверку.

Ранее родственники одного из участников конфликта, произошедшего в московском метро 12 октября, извинились перед пострадавшим Романом Ковалевым.

Ковалев рассказывал, что в вагоне метро было много людей, но никто не пришел на помощь. Мужчина пытался заступиться за девушку, у которой начался конфликт с одним из участников потасовки.



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