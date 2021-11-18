Умер актер из «Ночного дозора» Савочкин

Скончался российский актер и ведущий Игорь Савочкин, исполнивший роль Максима Ивановича в «Ночном» и «Дневном» «Дозорах».

Артист умер на 59-м году жизни, передает со ссылкой на сообщение его друзей «Российская газета».

Ранее сообщалось, что Савочкин госпитализирован в Москве.

Игорь Савочкин известен сотрудничеством с Тимуром Бекмамбетовым. Многим зрителям он знаком по ролям в фильмах «Жесть», «Адмирал», «Диверсант», «Дом», «Левиафан», «Громовы», «Черная молния», «Легенда о Коловрате». Одна из самых узнаваемых – роль Максима Ивановича в «Дозорах».

Напомним, 5 июля умер на 82-м году жизни от последствий коронавируса умер российский режиссер Владимир Меньшов. Всего на счету Меньшова около 120 ролей в кино- и телефильмах, среди которых «Ночной дозор» (2004) и «Дневной дозор» (2006).