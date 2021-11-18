 

Эрдоган заявил о необходимости свести к минимуму разногласия между Турцией и Израилем

18.11.2021, 14:58, Новости дня
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Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеПрезидент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с израильским коллегой Ицхаком Герцогом высказал необходимость свести к минимуму разногласия между странами, информирует пресс-служба турецкого лидера.

«В ходе переговоров были обсуждены турецко-израильские отношения и региональные вопросы. Президент Эрдоган отметил, что турецко-израильские отношения важны для безопасности и стабильности Ближнего Востока», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Разногласия можно свести к минимуму, если действовать по проблемным вопросам в рамках взаимопонимания, говорится в релизе.

Эрдоган сообщил о необходимости восстановить культуру мира, терпимости и сосуществования. В приоритет нужно ставить развитие палестино-израильских отношений, начав мирный процесс. Налаживание контактов между Турцией и Израилем отвечает интересам стран. 



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