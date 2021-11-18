 

Госдума сэкономит 1,3 млрд рублей в 2021 году

18.11.2021, 14:52, Разное
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Экономия на закупочной деятельности составила 508 миллионов рублей, еще 170 – экономия на тратах депутатов в регионах, а 62 – уменьшение командировочных расходов, уточнил Володин.

По фонду оплаты труда депутатов удалось сэкономить 109,5 миллиона рублей, 8,7 миллиона – за счет оформления больничных, 7,6 – в связи с оформлением отпусков за свой счет.

“До конца года экономия вырастет до 1 млрд 314 млн рублей”, – сказал спикер ГД.

Ранее в Госдуме заявили, что планируют сэкономить до 180 миллионов рублей бюджетных средств за счет снижения звездности гостиниц для депутатов. Кроме того, благодаря совершенствованию системы закупки авиабилетов для парламентариев за два года удалось снизить расхода на 405 миллионов рублей.

В 2020 году Дума сэкономила более миллиарда рублей. В 2019-м – 394 миллиона. Сэкономленные средства возвращаются в бюджет.



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