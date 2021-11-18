Как живёт первая жена Иосифа Пригожина, которую он бросил с двумя детьми

Иосиф Пригожин встретил Елену Соколову (Соколова – девичья фамилия Елены) на одном из концертов в конце 80-х годов. Продюсер мгновенно влюбился в девушку и сделал ей предложение практически сразу после знакомства.

Если для Елены, которая была старше возлюбленного на четыре года, этот брак оказался не первым, то для него возлюбленная стала не только первой женой и женщиной.

Пока Соколова занималась детьми и бытом, Пригожин был кормильцем в семье.

В 1989 году у супругов появился первый ребенок Дмитрий, а спустя восемь лет на свет появилась дочка Даная. Однако проблемы в семье начались еще до ее рождения.

Брак начал разваливаться, когда супруги узнали о серьезных проблемах со слухом и зрением у сына, который в свои три года так и не начал говорить. Так Соколова и Пригожин начали превращаться во врагов – они винили в болезни сына друг друга. Позже продюсер признавался, что упреки со стороны жены спровоцировали его желание завести ребенка на стороне.

Иосиф закрутил роман с музыкальным менеджером Лейлой Фаттаховой – в 1999 она родила ему дочь Елизавету. Тогда Данае, рожденной в браке с Соколовой, было уже два года. Но жена продюсера узнала о его связи только в начале нулевых. Супруги решили разойтись, но какое-то время еще прожили вместе. Окончательно уйти из семьи Пригожин решился, когда в его жизни появилась Валерия.

Мужчина ушел из дома под предлогом, что ему нужно собраться с мыслями, и больше не вернулся. В 2004 году продюсер развелся с первой женой, которая обвиняла в случившемся Валерию. Иосиф утверждал, что супруга стала плохо выглядеть и интересовалась только домашними заботами, а Елена заявляла, что муж запрещал ей заниматься чем-то кроме дома.

После развода Соколовой достались три квартиры, земельный участок и деньги, которыми Пригожины регулярно снабжал и ее, и детей. Так экс-супруга продюсера продолжала сидеть дома, а в 2013 году вышла замуж за Дмитрия Шлапака, который моложе ее на 20 лет. Именно из-за него ее отношения с бывшим испортились окончательно.

Иосиф, и без того считавший нового мужа экс-супруги альфонсом, разочаровался еще больше, когда та заложила две квартиры, чтобы помочь избраннику с бизнесом. Пригожин попытался помочь вернуть имущество, но из этого ничего не вышло. Так конфликт бывших разгорелся с большей силой. К тому же, к нему присоединились дети. Иосиф не понимал, как его наследники могли подписать бумаги и участвовать в такой глупой авантюре. Его дочь Даная обвиняла отца в алчности, заступаясь за маму. А сын Дмитрий и вовсе оборвал все связи с папой.

Сейчас о судьбе Соколовой мало что известно. Скорее всего, женщина живет в Ставрополе, где родился ее новый муж. Елена продала последнюю, самую дорогую квартиру, и купила наследникам два скромных жилища в Москве. Даная наладила отношения с отцом в прошлом году и встала на его сторону. Девушка извинилась за все нелицеприятные слова, сказанные в его сторону. Однако теперь родня по линии матери считает наследницу продюсера предательницей.