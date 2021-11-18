 

«Скрывать репрессии — все равно, что отрицать Холокост»

18.11.2021, 14:50, Разное
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Письмо деятелей культуры в защиту «Международного мемориала»*.

Символика в поддержку одной из самых известных российских правозащитных организаций — «Мемориала»*

В эти дни в РФ решается судьба общества «Международный Мемориал»*, которое многие годы исследует историю о преступлениях и массовых нарушениях прав человека, совершенных тоталитарными режимами в прошлом. За это время собраны документы, письма, дневники, фотографии, позволяющие увидеть, как много людей погибло и пострадало в лагерях, как работала машина репрессий, а также извлекать уроки из произошедшего.

Скрывать от общественности историю тоталитарных репрессий в XX веке равносильно отрицанию Холокоста, которое признано преступлением в большинстве цивилизованных стран, в том числе в России.

Сегодня «Международный Мемориал» подвергается беззаконным гонениям, его мероприятия срываются налетчиками, ему грозит закрытие через суд по надуманным основаниям.

Мы призываем российские власти и президента Российской Федерации сохранить «Международный Мемориал» и не препятствовать его сотрудникам выполнять миссию, которая важна не только для жителей России, но и для всего человечества.

Том Стоппард, драматург Стивен Фрай, актер, писатель

Джон Максвелл Кутзее, писатель

Этгар Керет, режиссер, писатель

Шенг Схейен, историк, писатель

Гидон Кремер, музыкант

Олег Басилашвили, актер

Леонид Десятников, композитор

Вениамин Смехов, артист

Евгений Кисин, музыкант

Елена Коренева, актриса

Юрий Норштейн, режиссер

Леонид Парфёнов, журналист

Александр Котт, режиссер

Андрей Макаревич, музыкант

Владимир Познер, журналист

Полина Осетинская, музыкант

Олег Дорман, режиссер

Лев Рубинштейн, поэт

Наталья Тенякова, актриса

Иосиф Райхельгауз, режиссер

Алексей Меринов, художник

Леонид Ярмольник, артист

Ольга Седакова, поэт

Алексей Уминский, священник

Чулпан Хаматова, актриса

Александр Гельман, драматург

Вероника Долина, музыкант

Яков Гордин, писатель, историк

Дарья Юрская, актриса

Андрей Плахов, кинокритик

Елена Якович, режиссер, сценарист

Дмитрий Веденяпин, поэт

Сергей Яковлев, писатель

Галина Юзефович, литературный критик

Юлия Ауг, актриса

Другие подписавшие

* «Мемориал» включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента

Источник: Новая газета



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